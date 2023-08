De acuerdo con los informantes, la situación está muy tensa y peligrosa en la región. Hace más de un mes llegaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano a hacer operativos, e incluso se sabe que están adquiriendo terrenos para construir un cuartel en Lajerío, pero su presencia no ha ayudado en nada .

Aseguraron que El Maíz tiene controladas todas las entradas; están de día y de noche. Piden identificación y al que no trae, lo bajan. Está estricta la situación hacia Lajería. En la salida hacia Chicomuselo hay un retén a la altura del puente de Tres Maravillas y son muy estrictos. Están encapuchados, no se ve que tengan armas. Son grupos de 15 personas, hombres y mujeres, son comerciantes que venden verduras y otros productos, los obligan a participar, no cobran, no son bloqueos, sólo retenes .

Afirmaron que desde hace unos días, El Maíz mantiene retenes en las salidas hacia Motozintla, Comitán, Chicomuselo y la comunidad Lajerío o Nueva Independencia, donde hace poco más de un mes hubo fuertes enfrentamientos entre integrantes del CJNG y el cártel de Sinaloa, que se disputan el territorio.