Carlos García

Periódico La Jornada

Sábado 12 de agosto de 2023, p. 22

León, Gto., El hombre que el pasado jueves asesinó a puñaladas a Milagros Monserrat, de 40 años, cuando salía de su casa, en la ciudad de León, fue arrestado ayer en el municipio de Guanajuato por elementos de la policía local y agentes de la fiscalía estatal, informó el alcalde de la capital del estado, Alejandro Navarro Saldaña.

Después de un operativo conla Secretaría de Seguridad Ciudadana (municipal), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), hemos logrado capturar en (la colonia) Noria Alta, a Miguel, asesino de Milagros. , difundió el edil a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), quien respaldó su mensaje con una foto del hombre, esposado.

Posteriormente, en una entrevista televisiva, Navarro Saldaña precisó que el sujeto se entregó, pues llamó al 911 para dar a conocer a las autoridades que se encontraba en una gasolinera del citado sector.

El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, publicó también en X: me ha confirmado la fiscalía que el responsable se encuentra detenido . El mandatario agradeció el apoyo de la población, del gobierno municipal de Guanajuato y de la FGE; esta última hasta el cierre de la edición no había proporcionado información al respecto.

En tanto, la mujer fue velada ayer en la funeraria Ureña, ubicada en la calle Juan Valle, en el barrio de San Juan de Dios, en la ciudad de León; algunos de sus allegados aseguraron a representantes de medios que no conocen al presunto homicida, pero creen que el móvil pudo ser el robo y no descartaron la venganza por algún problema personal.

Los hermanos de Milagros prefirieron no dar declaraciones; mientras, el jueves, Julio César, sobrino de la víctima –quien creció con ella, como hermano– pidió a las autoridades justicia en este crimen.