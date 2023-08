Jorge A. Pérez Alfonso

Sábado 12 de agosto de 2023, p. 21

Oaxaca, Oax., Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares de Juan Edy G C, quien era secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, su situación jurídica pasó de prisión preventiva a domiciliaria, informaron integrantes del colectivo de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos.

Edy G fue vinculado a proceso por presunto delito contra la administración de justicia. La defensa explicó que el procedimiento, que se llevó a cabo ayer en los juzgados del penal de Tanivet donde esta recluido (hasta el cierre de la edición), fue encabezada por el juez de control, Sergio Eloy Cortés, quien el 3 de agosto, dictó prisión preventiva, mientras se concluye la investigación a petición del Ministerio Público y un supuesto riesgo de fuga.

La medida cautelar se tomó, porque el día de la detención, el ex funcionario conducía un coche con placas del estado de México, además de que al estar divorciado y no vivir con sus hijos, no tiene sentido de pertenencia en la ciudad de Oaxaca por lo que podría darse a la fuga, no obstante la defensa presentó pruebas que el vehículo pertenece a la hermana del acusado.