Fernando, Fernando /grita la gente /Fernando, Fernando /con emoción , canta un coro guapachoso.

Orgullo para nosotros porque somos mexicanos /Para seguir el ejemplo que de esta gente necesitamos /a Fernando Valenzuela mi cumbia le canto yo /y que Diosito lo cuide para que llegue a ser el mejor , remata la orquesta.

Desde luego que también hubo corridos, la crónica popular más efectiva. Un son del zacatecano Rafael Buendía también honra la historia del serpentinero sonorense. Los violines veloces acompañan un contrabajo muy trotón que invita al zapateo.

Mi canto va por Sonora y el yaqui privilegiado es Fernando Valenzuela, el pítcher más afamado /en las Ligas del beisbol los Dodgers marchan al frente /cuando picha Valenzuela no deja juego pendiente , dice una estrofa y remata: La raza con emoción le grita vive paisano /ya se ganó el corazón del mexicoamericano .

Antes del retiro del número 34 en la serie de partidos de este fin de semana que serán dedicados al sonorense, el ayuntamiento de Los Ángeles declaró ayer el 11 de agosto como el Día de Fernando Valenzuela, porque aún es un emblema para la comunidad mexicana en esa ciudad.

La fría estadística

En noviembre de 2020, Valenzuela charló con La Jornada y cuan-do se le preguntó si le parecía injusto que su dorsal no fuera retirado de los Dodgers, sólo aludió a una tradición en el equipo. En esa institución sólo se habían cancelado los números de los peloteros que forman parte del Salón de la Fama. El sonorense no goza de ese privilegio por cuestiones de fría estadística, es decir –dijo el Toro– que al parecer las cifras que tuvo no les parecían suficientes para incorporarlo.

Nadie lo ha usado después de mí en el equipo respondió a La Jornada en aquel entonces; para Dodgers hay una política: ingresar en el Salón de la Fama para que se haga ese homenaje. Ya han pasado muchos años para ser elegible y sin embargo no me han votado. Eso no es importante, no tanto como ser recordado por la gente, porque ahí sí tengo un premio que pocos gozamos .

En ese momento ya parecía descartada la posibilidad de que el número que portó en una década con Dodgers fuera retirado.

Ya han pasado más de 40 años desde que debuté y casi 30 de que me fui. Nada se compara con ser recordado, ese sentimiento de verdad que se aprecia , comentó en aquella charla.

En febrero de este año, el equipo de Los Ángeles reconoció que la aportación de Valenzuela era mayúscula para merecer la distinción. Y ayer recibió por fin el reconocimiento al pelotero mexicano más importante en las Grandes Ligas, el 34 fue retirado de manera oficial.

Antes del juego de ayer ante Colorado, entró al Dodger Stadium con música de mariachi y el público le dio la bienvenida de pie y con una ovación interminable. El senador Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, le dijo al micrófono: eres nuestro campeón, un gran orgullo para nuestra comunidad .

El Toro estaba muy conmovido, lucía un traje gris muy sobrio y apenas habló en su turno, sólo un breve agradecimiento, pero se percibía desde lo más hondo. Lanzó la primera bola del partido y recorrió el diamante acompañado de su familia mientras miraba esas gradas en las que fue una estrella. La que otra vez es hoy y la que regresará cada año, cada 11 de agosto, cuando reviva la Fernandomanía.