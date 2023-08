El segundo episodio es un vaporoso vals balanceado en aldea, y le sigue The Canon of Seven, siempre en implicaciones esotéricas y místicas, con profundo misterio, hondura, contundencia. El piano dialoga con el arco de un contrabajo y la atmósfera queda lista para dar paso a Las hilanderas, una bonita pieza circular, plena de hileras de sonidos de fulgores albos, sonrisas, encanto, aroma y gozo.

Lo sagrado. La miel sagrada. Este álbum es un canto místico, una caminata por nuestro interior más profundo. Los títulos de las piezas son exactos: Sacred, Chant of a Holy Book, Song of the Aisors, The Struggle of the Magicians (Tibetan Dance), The First Dervish Prayer, Hindu Melody, The Shoe Maker, Assyrian Women Mourners, The Song of Fisher Women, Easter Hymn and Night Procession.

Alessandra Celletti, quien interpreta estas 19 piezas, ha consagrado su carrera a una entonación del alma con una coherencia asombrosa. Escuchar cualquiera de sus muchos discos nos hace evocar, nos conduce a ensoñaciones, nos pone a meditar, justo como hace en el disco que hoy reseñamos.

Esta notable pianista italiana acostumbra, en son de alborozo, ceñirse corona y capa de reina y sonreír en sus conciertos. Su repertorio está concentrado en la poesía, es decir, en la belleza.

El mejor ejemplo es su disco titulado Minimal, de 2021: 17 piezas del territorio del minimalismo, aunque su pieza inicial, Für Alina, de Arvo Pärt, no sea minimalista, pero es una versión conmovedora, a profundidad y nos mantiene en vilo, ojos cerrados, en un estado permanente de serenidad, que en eso consiste ser felices: gozar de un estado permanente de serenidad.

La segunda pieza del álbum Minimal es un acierto mayúsculo: In a Landscape, una de las obras maestras de un autor colosal: John Cage, de quien más adelante nos presenta otras dos obras: A Room y Dream.

El concepto general de Minimal es maravilloso. Por ejemplo, la idea del paisaje, que se inicia con la obra mencionada de Juanito Jaula, lo extiende con una obra maestra que conecta, a su vez, con Gurdjieff, por su carácter esotérico y místico: Five Visionary Landscapes, del compositor de origen armenio (al igual que Gurdjieff), don Alan Hovhaness.

Otro elemento unitario es otra obra de Arvo Pärt: Variationen zur Gesundung von Arinushka, bellísima serie de seis miniaturas que engarza con otra de las especialidades de Alessandra Celletti: la música misteriosa y bella de Erik Satie, de quien nos presenta su enigmática y hermosa Gnossienne Número 4, además de obras de Philip Glass y composiciones propias.

La música de Gurdjieff se puede disfrutar en las distintas plataformas digitales. Es importante destacar un álbum que redondea esta reseña: Gurdjieff: Sacred Hyms, que grabó en 1980 Keith Jarrett; desde su mero inicio, Reading of Sacred Books, nos introduce en el universo de lo mágico, y este álbum tan hermoso incluye piezas que también están en Sacred Honey.

Llama la atención, por último, la pieza final, Meditation, con la cual Alessandra Celletti inicia Sacred Honey. La diferencia entre ambas versiones es impactante: frente a la serena reflexión y encanto místico de la pianista italiana, Keith Jarrett presenta una lectura muy metálica, turgente, rotunda, en plena conflagración de la divinidad.

Tenemos pues ante nosotros todo un universo en expansión: un disco, un autor y una pianista como planetas que orbitan alrededor de la belleza.

Meditemos.

En X, antes Twitter: @PabloEspinosaB

[email protected]