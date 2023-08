Mientras veo de reojo la fila de pasantes detenerse ante la perspectiva que se pierde tras las curvas de Galande y Lagrange, telefoneo a Tania, mi hija. Le cuento que soñé que David seguía vivo. En el sueño, mis dudas se borran cuando veo en el ataúd a un tipo desconocido que no es David. Salto del tiempo, guardo memoria de haber visto vivo a David después del anuncio de su muerte. Mi problema es cómo decir a Tania, sin asustarla, que su padre está vivo. Tan duro como decirle que ha muerto. Tania me dice que soñó lo mismo: David estaba vivo y regresó a su departamento.

Al colgar el teléfono, un hombre, apenas entrevisto mientras hablaba con Tania, se me acerca y extiende una hoja que pone sobre mi mesa. Veo los trazos de un dibujo. Descubro en sus trazos mi retrato. Le pregunto por qué. Por qué lo hizo, por qué me lo da. Parce que vous êtes belle , me responde. Le digo que tal vez lo fui al mismo tiempo que se acerca Yan, el dueño del restorán, un ser tan refinado como sólo puede serlo un hombre proveniente de una antigua cultura, mira el dibujo y pregunta si conozco al autor, quien desaparece en un parpadeo. Ni tiempo de preguntarle quién es cuando descubro que no firmó el dibujo. Yan lo busca con la mirada, ese día y los siguientes. El hombre se desvaneció en el paisaje. En esa constelación de los tiempos, de vuelta de donde vino: el vecino país del nunca jamás.

vilmafuentes22@gmail.com