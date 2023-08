U

n poder presidencial omnímodo no volverá a asentarse nunca en Los Pinos ni habrá mandatarios rodeados por enjambres de hombres de negro con casquete corto, botón en la solapa, y bulto de Glock en la rabadilla. No van a repetirse los ancianos sin pensión gubernamental, los alcahueteos desde el poder hacia las cúpulas charras, las organizaciones civiles sin más objeto social que asegurar una vida muelle a sus directivos y un buen servicio a quienes las mantenían desde alguna oficina pública. El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México no brotará del lodo en el que yace como el ave fénix; el Parque Ecológico de Xochimilco no será clausurado para que las pingües especulaciones inmobiliarias recuperen el tiempo perdido, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no será de­mo­lido ni relegado a terminal de segunda clase. Ningún grupo de interés disfrazado de ambientalista podrá arrancar los rieles del Tren Maya y ningún demagogo de esos que hablan en favor del manglar tendrá margen para reducir a escombros la Refinería Olmeca.

No va a tenerla fácil quien pretenda revertir las conquistas laborales, campesinas, estudiantiles, indígenas y de género conseguidas en este quinquenio. A ver cómo le hacen quienes quieran devolver los presupuestos de La Escuela es Nuestra a la manutención de edificios de mármol rodeados de jardines. Los togados de todos los recovecos del Poder Judicial ya no podrán vender en lo oscuro sentencias amañadas en favor de empresas voraces, exoneraciones de delincuentes y sanciones injustas contra inocentes: con o sin reforma judicial, sus inmundicias seguirán expuestas al repudio social. A la larga, los evasores de impuestos no conseguirán salirse con la suya por mucho que inviertan en despachos contables, abogados y sobornos a jueces, magistrados o ministros.

Son irrecuperables los moches que se asignaban a legisladores federales y estatales para comprar sus dedos alzados o sus votos en contra, dependiendo de lo que se fuera a votar. Los salarios obscenamente elevados de los servidores públicos, sus bonos anuales, sus cirugías estéticas pagadas por el erario y sus simples y llanas raterías terminarán por extinguirse, porque en una nación informada y crítica siempre es más fuerte la decencia que la desvergüenza. No podrán repetirse saqueos a las arcas de la nación como los que perpetraron los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; ya no hay margen para herencias nefastas como el Fobaproa; el endeudamiento como sucedáneo del presupuesto robado; las refinerías inexistentes (pero carísimas); los hospitales abandonados a medio construir para repartir contratos entre los amigos; las empresas públicas transferidas a esos mismos a precios irrisorios, quebradas por los nuevos propietarios, rescatadas con dinero público y vueltas a quebrar, como Mexicana; las estafas maestras y los cárteles inmobiliarios, de medicamentos y de prisiones privadas.