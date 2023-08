L

as guerras en curso, las hambrunas, la expulsión forzada de millones de personas de sus territorios, la violencia generalizada, los despojos contra los pueblos y la destrucción de la naturaleza por las dinámicas propias del capitalismo han puesto la alarma sobre la posible, cuando no inminente, destrucción total de la vida humana. Quienes aspiran a que la aniquilación no sea el único destino y sueñan con un cambio social con justicia y libertad suelen angustiarse al no encontrar en el presente luces para un futuro mejor.

Hace 70 años en Cuba se inició un proyecto de liberación radical que conmovió al mundo entero y avivó los sueños libertarios de los oprimidos. Con el triunfo de la revolución (1959) se abrió un camino original para organizar la vida del país de modo opuesto y diferente a las lógicas de reproducción del capital y sus formas políticas estatales. La osadía cubana despertó la rabia de los más ricos y poderosos dentro y fuera de Cuba, principalmente en Estados Unidos. Desde entonces Washington se propuso destruir el proyecto cubano.

Demócratas, republicanos y el Deep State, en alianza con criminales de origen cubano, han intentado diversos ataques contra Cuba: golpes de Estado, grupos de bandidos, invasiones, magnicidios, bombardeos, guerra económica, biológica, ataques terroristas y hasta asomaron en algún momento una guerra nuclear de escala global. Sus planes han fracasado por la fuerza con que los cubanos defienden su revolución. Guiados por el pensamiento de José Martí y Fidel Castro, consideran que para construir una sociedad con justicia social, igualdad, paz, democracia y libertad, deben seguir su propio proyecto anticapitalista mediado por las formas de ejercicio de un poder en asedio constante del exterior. Los más de 60 años de ­transición socialista demuestran la validez de esa creencia al contrastar la vida en la isla con la realidad de otros de países de la región entregados a las dinámicas del capitalismo neocolonial.