Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de agosto de 2023, p. 10

San Cristóbal De Las Casas, Chis., La oposición al partido Morena será vencida una vez más en 2024, porque se dieron a conocer los resultados del estudio sobre la pobreza en México y por primera vez en este gobierno se ha reducido el número de personas en pobreza en 5 millones 700 mil, con todo y la crisis de la pandemia , afirmó Marcelo Ebrard, quien aspira a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Tenemos que prepararnos para hacer un buen gobierno, porque vamos a derrotar a los conservadores también en 2024. Ya los derrotamos en 2000, en 2006, en 2009, 2012 y 2018. Ya han sido derrotados todas esas veces y van a ser derrotados otra vez , aseguró.