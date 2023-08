▲ La ex jefa de Gobierno visitó Tamaulipas. Foto tomada de Twitter

México vive uno de los momentos más extraordinarios en muchos ámbitos, incluido el económico, lo cual ha permitido que todas y todos tengan acceso a los derechos básicos, en especial los que menos tienen, aseguró ayer durante su visita a Ciudad Valles, San Luis Potosí, Claudia Shienbaum Pardo, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

En el mismo sentido, a través de la red social X (antes Twitter), la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México recalcó que gracias a la economía moral y a una visión humanista, logró reducir en la capital del país (de 2018 a 2022) la población en situación de pobreza de 30 a 24 por ciento, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Desde Ciudad Valles, recordó que todo el presupuesto que en su momento tuvo en sus manos lo utilizó para hacer obras públicas, resultados que, dijo, se pueden lograr bajo los principios de la 4T que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.