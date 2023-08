Afirmó que Santos Pérez otorgó una suspensión a Joaquín El Chapo Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos, desbloqueó las cuentas bancarias del ex alcalde de Benito Juárez Christian von Roehrich por el caso del cártel inmobiliario y ordenó modificar el plan nacional de vacunación contra covid-19 en la etapa más crítica de la pandemia, al clasificarlo de simplista .

Malicia efectiva

“Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Fue usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo”, leyó el jefe del Ejecutivo.

Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad, propia de conservadores, y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando , agregó el mandatario en su carta.

Cuestionado sobre una encuesta que muestra un crecimiento de Gálvez en las preferencias, López Obrador dijo que no puede hablar del tema, por orden judicial. Añadió que hay antecedentes de encuestadoras que han inflado intencionalmente a ciertos candidatos para dar la impresión de que la elección ya está decidida.

Ofrezco disculpas por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Ya basta de simular. Porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí, es el daño que le causan al pueblo de México , declaró.

También rechazó opinar sobre los aspirantes finalistas en el proceso de designación del candidato presidencial de la oposición.