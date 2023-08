Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 11 de agosto de 2023, p. 5

Ante la exigencia de docentes y directivos de educación básica para que se les garantice una adecuada capacitación previa a la aplicación de los nuevos planes y programas de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Rosa María Torres, reconoció que lo que tenemos enfrente sí es un gran reto, pero puede ser abordado ante la gran capacidad de autonomía profesional que han demostrado los maestros .

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional para presentar los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, que ayer incluyó los materiales para alumnos de segundo grado de primaria, la funcionaria federal destacó que sí se requiere un acompañamiento de los docentes para que se produzca este cambio (educativo), que no es sencillo ni de la noche a la mañana, será un proceso .

Afirmó que la formación docente se irá armando en las escuelas con los maestros, pero también con directores, supervisores y jefes de sector , quienes son una correa de transmisión de mecanismo de toma de decisiones verticales, pero aseguró que también son elementos sustantivos de un acompañamiento y diálogo con los profesores que se debe transformar . Aseguró que habrá distintos mecanismos de formación docente como redes de colaboración y experiencia, acompañamiento directo, establecer mecanismos de trabajo colegiado colectivo y entre escuelas, y consideró que el trabajo entre pares debe verse como un elemento central .