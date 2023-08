Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 11 de agosto de 2023, p. 3

Entre 2020 y 2022 la cifra de personas en situación de pobreza se redujo 8.9 millones, es decir casi la población de la Ciudad de México. Al comienzo de la década había 55.7 millones en esa condición, para el año pasado se ubicaban en 46.8 millones, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Destacó que, en ese lapso, el porcentaje de población del país con carencias sociales pasó de 43.9 a 36.3 por ciento.

Al dar a conocer los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2022, el organismo añadió que, en el mismo periodo mencionado, también la pobreza extrema disminuyó de 8.5 a 7.1 por ciento. Esto significa que dejaron de estar en esa clasificación 1.7 millones de personas, debido a que en 2020 eran 10.8 millones y el año pasado fueron 9.1 millones.

Sin embargo, al medir el cuatrienio (2018-2022), la pobreza extrema permaneció en niveles similares , pues pasó de 8.7 a 9.1 millones, es decir, transitó de 7 a 7.1 por ciento.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, expuso que entre los factores que influyeron para que se diera este proceso de reducción de los niveles de pobreza entre 2020 y 2022 están: el tema (alza) del salario mínimo , el incremento en general de los ingresos laborales y también las poco más de 11 mil intervenciones o programas sociales en los tres niveles de gobierno en el país y entre ellos los 121 programas sociales del gobierno federal.

El consejero John Scott sostuvo que la Pensión para Personas Adultas Mayores ha tenido un impacto positivo en el sector. Se observa una mejora muy importante en las condiciones de la población de 65 años y más, que no tienen seguridad social, pero que sí disponen de este apoyo . Precisó que la pobreza por ingresos en esta población ha disminuido.

El informe establece también que la población no pobre y no vulnerable aumentó 3.6 puntos porcentuales en el intervalo referido; pasó de 23.5 por ciento a 27.1, lo que indica que, en esos dos años, 5.1 millones de personas mejoraron sus ingresos y no experimentaron ninguna de las seis carencias que mide el Coneval.