“Después se quitó las gafas, mientras lo observaban todos los que estaban en el bar. Se quitó el sombrero y, con un gesto rápido, se desprendió del bigote y de los vendajes. Por un instante éstos se resistieron. Un escalofrío recorrió a todos los que se encontraban en el bar. ‘¡Dios mío!’, gritó alguien, a la vez que caían al suelo las vendas. Aquello era lo peor de lo peor (…).Todo el mundo en el bar echó a correr. Habían estado esperando cicatrices, una cara horriblemente desfigurada, pero ¡no había nada!”

El hombre invisible, H. G. Wells

L

a humanidad pasa gran parte de su vida soñando imposibles. Para lograrlos fracasa en inventos de todo tipo, pero tiene siempre el invaluable espacio creativo para imaginar lo que podría ser. Muchos de los conceptos más difíciles se han cumplido con los años (ir al espacio, tener equipo para respirar bajo el agua, la comunicación a distancia…), y entre los muchos que consumen las aventuras añoradas entre la literatura, el cine, la historieta y la ciencia misma, pocos tan poderosos como el atractivo de la invisibilidad. H. G. Wells, el padre de la ciencia ficción moderna, consolidó el camino con una novela notable: El hombre invisible.

Nada por aquí…

El autor inglés imprimió en El hombre invisible una concepción científica a los miles de relatos míticos en el mundo sobre la invisibilidad, que pasaban por los ritos ancestrales, la aparición de espectros y más. Wells deja los relatos de piedra y ubica a Griffin, estudiante de física con una visión que rebasa los límites académicos, y cuyo genio acarreará un logro máximo, pero también su propia perdición: una fórmula de la invisibilidad.

La novela se editó en 1897. Desde entonces, ha sido impresa en gran cantidad de idiomas y tiene adaptaciones en todos los medios del espectáculo y el arte, lo mismo en el teatro que en el formato de radionovela o en la televisión. Se ha comentado siempre sobre la postura política de izquierda, y la acre crítica social permanente del escritor contra la sociedad conformista, adoctrinada y poco combativa que veía a su alrededor. Su relato pone al protagonista en límites de la locura, pero también define que sus impresionantes avances científicos perturban de otra manera el entorno. El que es distinto es cuestionado, orillado a defenderse (aunque no justifica los crímenes que comete) y, dramáticamente, se hace consciente de que es distinto entre entes moribundos de ambición, de conocimiento, de capacidad humanista para cobijar a quien no empata con sus formas comunes.

El autor escribe: “cuando pasó el pánico, la gente del pueblo empezó a sacar conclusiones. Apareció el escepticismo, un escepticismo nervioso y no muy convencido, pero al fin y al cabo escepticismo (…). Los grandes acontecimientos, así como los extraños, que superan la experiencia humana, con frecuencia afectan menos a los hombres y mujeres que detalles mucho más pequeños de la vida cotidiana”. La reflexión de la voz narradora pasa después a la claridad mortífera del protagonista, quien se desprende de las vendas que permiten visualizarlo con la misma calma que de la sangre de sus víctimas, ya que la sangre coagulada se notaría en su piel invisible.

Las explicaciones racionales de Griffin vuelven a la curiosidad de sus 22 años, a su trabajo sobre pigmentación y física molecular, al entendimiento de la luz que se refleja y se refracta, las comparaciones entre el cristal y el agua, y así sigue hasta hablar del éxito después de tres años de trabajo. La invisibilidad es entonces posible, pero la experimentación suprema no puede ser exitosa con agentes externos, intratables, inmedibles. Él mismo es la máxima prueba, y lo logra. Algo poderoso en la explicación de sus experimentos y poco mencionado en las diferentes adaptaciones (evento también excluido de la venerada primera versión fílmica), es el hecho de que prueba la fórmula con un gato, al que después deja en libertad. A Kemp, a quien quiere volver su socio y cómplice, le cuenta cronológicamente todos los hechos:

–¿Quieres decir que hay un gato invisible deambulando por ahí?

–dijoKemp.

–Si no lo han matado. –contestó el hombre invisible.

Un hombre invisible podría dominar el mundo

Wells y su gran genio creativo fueron requeridos para alimentar la desbordada fama de Hollywood cuando llegó el cine sonoro. The Island of the Lost Souls (Erle C. Kenton, 1932), adaptación de su relato La isla del Dr. Moreau, fue un éxito fenomenal, pero dejó inconforme al autor. Parecía más difícil conseguir que los pasajes descritos en El hombre invisible tuvieran suficiente realidad en la pantalla. Pero los parámetros técnicos de los efectos especiales tocaron la cumbre en manos de John P. Fulton, capaz de generar movimiento de objetos, dobles reflejos en espejos, vendas cayendo, mientras se descubre que los fondos pueden verse a través del personaje, etcétera.