l discutir los factores explicativos de la fuerte baja de la pobreza por ingresos entre 2020 y 2022, en la entrega anterior (4/8/23) hice notar que la explicación no se encontraba en los programas sociales de transferencias monetarias (PSTM), sino en los ingresos por remuneraciones que crecieron 9.1 por ciento entre 2020 y 2022 y que son una masa monetaria 20 veces mayor que la de los PSTM, Además, añadí que los PSTM se volvieron regresivos, lo que hoy documento con dos cálculos de cobertura por deciles en 2018 y 2020: por hogares (H) y por personas (p). El concepto de H cubierto es impreciso, porque lo mismo se considera cubierto un hogar si sólo una persona del hogar recibe transferencias que si las reciben 4. La cobertura por personas, en cambio consideraría cuatro veces más cubierto al 2° H que al 1°. Con ello aumenta la precisión, pero sigue sin considerar el monto de las T. El monto total de T recibidas por un hogar, dividido entre el número de miembros, nos daría la precisión buscada. Hoy, por lo pronto, abordo el concepto de cobertura por H y p; los analizo por deciles de H y de p en 2018 y 2020 y muestro el tremendo vuelco de la progresividad a la regresividad en la 4T. Los resultados los presento en la gráfica. Los deciles son décimas partes de la población/hogares ordenados de menor a mayor ingreso. El Inegi suele utilizar deciles de ingreso total, es decir, ordena los hogares de menor ingreso absoluto como los más pobres, lo cual es un error que ya reconoció. Pero en sus tabulaciones básicas sigue usando esta ordenación engañosa. Máximo Jaramillo y otros(as) autores(as) ordenan los H con base en su ingreso per cápita. Este sería el criterio correcto si todas las personas tuvieran las mismas necesidades, por ejemplo, de ingesta de alimentos, pero un bebé come mucho menos que un adulto. También cuenta el tamaño de los hogares. Los hogares muy pequeños tienen un costo más alto de satisfacción per cápita (pc). Los más numerosos generan economías de escala que disminuyen el costo pc. Por eso tanto yo como el EvalúaCDMX ordenamos los hogares con base en el cociente entre su ingreso y su línea de pobreza (LP) específica. Cada hogar tiene una LP que depende del número de personas y de las unidades adulto equivalentes (AE) que, expresan el costo de satisfacción de necesidades (N) de un bebé como una fracción del costo del adulto varón; considerando así el tamaño del hogar, su estructura por edades y sexos y las economías de escala en el consumo. Con este criterio se construyó la gráfica.