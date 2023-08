Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de agosto de 2023, p. 21

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, aseguró ayer que México está en disposición de apoyar al gobierno de Ecuador en lo que necesite , luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.