Ap, Afp, Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 11 de agosto de 2023, p. 20

Quito. Ecuador amaneció ayer militarizado tras el asesinato del candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio, hecho que llevó al gobierno a declarar estado de emergencia nacional, en una jornada en la que la policía informó que un sospechoso muerto y otros seis arrestados por el crimen son colombianos, mientras se busca a los autores intelectuales .

El presidente Guillermo Lasso anunció en la red social X (antes Twitter) que el crimen del candidato será investigado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), la cual aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación estadunidense llegará al país .

En las primeras horas de ayer, el Ejecutivo decretó tres días de luto nacional e impuso el estado de excepción por 60 días, el cual limita los derechos ciudadanos en tanto que efectivos militares se movilizan por diferentes puntos del territorio nacional.

En una rueda de prensa junto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, Lasso ratificó ayer que se mantienen los comicios previstos para el próximo día 20.

Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden; al contrario, éstas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer , afirmó.

El ministro de Defensa, Luis Lara, declaró que desplegarán efectivos en todos los rincones del país para proteger a la ciudadanía hasta después de los comicios.

A excepción de Luisa González, la candidata afín al ex presidente Rafael Correa, la mayoría de los aspirantes presidenciales suspendieron sus campañas de cara a los comicios. Dos de los aspirantes con mayor preferencia del electorado, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el indígena Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas.

La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicó en la red social X que a su marido lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país . Criticó el operativo de seguridad y dijo que su cónyuge debió haber sido sacado por la puerta trasera del colegio donde tuvo su último mitin.

Según Luis Fernández, representante legal de la familia Villavicencio, el candidato tenía 97 por ciento de riesgo de sufrir un atentado y criticó que no hubo seguridad adecuada, informó el noticiero de Ecuavisa.

Recientemente, Villavicencio acusó que Fito, líder de Los Choneros ligado al cártel de Sinaloa, lo amenazó, y denunció vínculos entre políticos y narcotraficantes.

El ministro del Interior, Juan Zapata, precisó que el hombre que fue aprehendido por el asesinato de Villavicencio y que luego murió en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, en Quito, pues resultó herido durante el cruce de balas durante el atentado , fue detenido el 17 de junio por tenencia y portación ilegal de armas, pero estaba libre tras recibir medidas alternativas a la prisión preventiva.

Informó que en el sur de la capital fueron arrestados otros seis extranjeros, dos de ellos plenamente identificados en la escena del crimen, y agentes de policía incautaron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, cargadores de fusil, cuatro cajas de municiones, tres motocicletas y un vehículo reportado como robado.