Viernes 11 de agosto de 2023

Con 46 años de trayectoria, Julieta Egurrola continúa interpretando personajes con diversos matices, claroscuros y que tocan fibras profundas como sucedió con Julia, protagonista de la cinta Ruido, por la cual fue postulada a mejor actriz en la edición 65 de los Premios Ariel, cuya ceremonia se realizará el 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Egurrola, con 70 años de edad, fiel a su compromiso de evidenciar injusticias y visibilizar problemáticas sociales, se sumó al proyecto de su hija Natalia Beristáin, quien es directora de Ruido, en la que se aborda la gran herida que significan las desapariciones forzadas, el cual es un tema inagotable .

Ruido ha sido la película mexicana más vista por Netflix, por la cual se ha vuelto acreedora a su cuarta nominación a los galardones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1997, se adjudicó el Ariel a Mejor Coactuación femenina por Profundo carmesí, de Arturo Ripstein y, en la ceremonia que se efectuará en septiembre próximo en el Teatro Degollado, podría alzarse con su segunda estatuilla como Mejor Actriz.

Halagada, pero con modestia, la actriz aseguró que siente cierto pudor tras cada homenaje que ha recibido en años recientes por una carrera donde he dejado mi vida, así como la actuación me ha dejado seguir viviendo .

Ahora, en el camino hacia el Ariel, Egurrola se encuentra en la misma categoría junto con Arcelia Ramírez (La civil), Marta Aura (Coraje), Natalia Solián (Huesera) y Karla Souza (La caída). “En Ruido hay una historia como la de La civil, sobre una madre que busca con desesperación a su hija; pero lo más importante de todo es que hay que seguir haciendo ruido; eso es lo que en realidad nos importa”.

En la trama, Julia es una madre, o mejor dicho, una de las muchas madres, hermanas, hijas, colegas, que han visto sus vidas destrozadas por la violencia generalizada en un país que libra una guerra contra sus mujeres. Julia busca a Ger, su hija.

Detalló: “este tema le interesó a Natalia desde hace años, porque ella me acompañaba desde chava; cuando empecé a tener contacto con familiares de desaparecidos, hace más de 10 años, que luego fueron madres de desaparecidos y ahora son madres buscadoras y rastreadoras… Este asunto ha escalado sin detenerse; se dice oficialmente, que son más de 111 mil desaparecidos, pero no son números; tienen nombre, apellidos y tuvieron sueños que no se cumplieron”.