Los caracoles nacieron como el espacio de realización de los objetivos (tareas) zapatistas. Consolidaron su forma de administración interna y siguen compartiéndola con las comunidades no zapatistas de su entorno. No son pocas las personas de los asentamientos colindantes a las regiones zapatistas que acuden a ellas para obtener educación y salud, pese a no pertenecer a la organización. Los zapatistas no dudan en otorgar este servicio a sus hermanos indígenas. Pero es más llamativo que recurran también a la justicia zapatista, sistema no punitivista para la resolución de conflictos.

La justicia zapatista busca ante todo resolver la problemática que ha causado el acto que viola algún acuerdo o que puede, en todo caso, romper el nexo que cimienta a la comunidad. Reconocen que de nada sirve mantener a una persona presa en una celda, ya que esto poco o nada aporta a la búsqueda de una solución justa. En cambio, procurar la resolución del daño mediante nuevos acuerdos que restauren el vínculo comunitario dañado da mejores resultados. Si alguien lesiona a una persona y ésta no puede trabajar, el agresor deberá trabajar lo suyo y lo del otro. Estando preso, no hay forma de reponer el daño.

Obviamente esto ocurre por el grado de vínculo, compromiso y disciplina que tiene un movimiento como el zapatista que busca transformar los modos de dominación en que los pueblos indígenas se han visto sumidos. El grado de desarrollo de las comunidades zapatistas tiene su fortaleza en la forma en que este vínculo se ejerce, es decir, en un ecosistema que respete sus derechos y les permita vivir dignamente. Sin embargo, hace tiempo que los zapatistas se encuentran bajo violencia y presiones de paramilitares y del crimen organizado que los lleva a puntos límite.

Dentro de la cronología zapatista, a veces marcada por tanta traición y sangre facilitada por el Estado, el nacimiento de los caracoles es una de las acciones más luminosas de transformación social realizadas desde el sureste mexicano. ¡Muchas felicidades, compas, por este aniversario, en este caso 20 años sí son mucho!

* Sociólogo. Taula per Mèxic