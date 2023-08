Hoy en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará a las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la extinta Mexicana de Aviación, el cheque simbólico por 407 millones de pesos, como primer pago por la compra de la marca y bienes de la aerolínea.

Representantes sindicales y ex trabajadores confirmaron a La Jornada que ayer se firmaron los convenios de cesión de derechos con lo cual finalmente formalizó la compra de Mexicana de Aviación.

Guerrero señaló que no hay fecha definida para que cada trabajador cobre. Confió en que sería a partir de la próxima semana que se entreguen los primeros cheques a través de la Junta Federal y juntas locales en algunas ciudades del interior de la República.

Ximena Garmendia, ex sobrecargo de la extinta aerolínea y ex secretaria de actas de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación entre 2007 y 2011, comentó que los dirigentes sindicales fueron convocados esta mañana en Palacio Nacional, al tiempo que también solicitaron la presencia de ex trabajadores a las 8 de la mañana en el acceso principal del recinto.