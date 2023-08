Apuntó que la muestra para la encuesta con la que se determinará el proceso se acordará muy cerca del momento en que se apliquen los cuestionarios, para no afectar el resultado, y se definirá de manera aleatoria con un software, en presencia de los representantes de cada uno de nosotros .

Momentos después, en entrevista, explicó que para evitar que los aspirantes aparezcan en orden alfabético en la boleta, caso en el que él sería el primero en la lista, se usará una hoja circular, más o menos es como una mesa redonda, no hay cabecera , la cual se depositará en una urna transparente que cargará el encuestador en la espalda. Para el levantamiento podrán ir acompañados de un representante por cada aspirante.

Dentro de las encuestas con las que se definirá la coordinación nacional de defensa de la transformación, la pregunta de a quién se prefiere en ese cargo representará 75 por ciento de la decisión. Para esta pregunta en particular, se usarán boletas con forma circular y se aplicará sólo una por vivienda seleccionada, afirmó ayer Marcelo Ebrard, quien calculó que se aplicarán entre 12 y 15 mil cuestionarios.

El ex canciller añadió que el acuerdo de confidencialidad entre los aspirantes busca no revelar el nombre de las encuestadoras seleccionadas para evitar que las presionen , pero esto no les impide expresarse en caso de haber inconformidades.

Visita Toluca y Zinacantepec

El ex secretario de Relaciones Exteriores visitó Toluca, estado de México, donde aseguró que no visualiza conflicto alguno después del proceso del 6 de septiembre próximo.

Asimismo, acudió al municipio de Zinacantepec; ahí se reunió con comunidades mazahuas, a quienes prometió apoyar en la recuperación de las tierras que les despojaron desde hace más de 40 años pa-ra construir el Sistema Cutzamala, complejo hidráulico que lleva agua a la zona metropolitana del Valle de México.