Por su parte, la secretaria de Educación estatal, Sofialeticia Morales Garza, señaló ayer que los materiales no se repartirán en las escuelas hasta que la SEP cumpla con publicar los planes y programas de estudio.

“El gobernador (del partido Movimiento Ciudadano) ya viene de regreso de India (…) él estará dando alguna explicación o punto de vista. Esperemos a que llegue”, sugirió el funcionario estatal en entrevista colectiva, en la que prefirió no ahondar en el tema.

Por otra parte, con gritos de que los libros no se entreguen , que salga Samuel , queremos biología, no ideología , “son niñas, no niñes”, varias personas, convocadas por el Frente Nuevo León en Defensa de los Niños, protestaron ayer en las escalinatas del palacio de gobierno contra la distribución de los materiales didácticos.

En Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, titular de Educación, consideró que además del interés político, detrás de las críticas a los ejemplares está la pérdida de negocios anuales de impresión por más de mil 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la funcionaria consideró que es lamentable que el debate público se haya centrado en la satanización de los textos basada en información falsa, y que el derecho a la educación de niños y adolescentes haya sido politizado por grupos opositores.

Mientras, la panista Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, dio a conocer que ayer comenzaron en la entidad reuniones con padres de familia, representantes de organizaciones civiles y especialistas para tomar la mejor decisión en torno a los libros de la Nueva Escuela Mexicana para el ciclo escolar 2023-2024.