Garduño Rubio, pedagoga y directora de la Escuela Activa Paidós, subrayó que la propuesta de Nuestros saberes de primer grado de primaria no considera que los alumnos de ese grado aún no saben leer y la obra tiene mucho texto, lo que facilita que el niño se pierda. Lo mejor sería tener un texto que el estudiante pueda revisar por su cuenta, de forma autónoma , añadió la especialista.

Con más de 38 años de experiencia docente, Bravo afirmó que la asamblea escolar es de las propuestas más novedosas de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y está incluida en los materiales educativos. Sin embargo, se aborda desde una perspectiva superficial, poco realista, porque se abusa de ese mecanismo, cuando generar las condiciones de participación y trabajo colectivo para que los alumnos realmente participen, discutan, analicen y logren consenso que luego lleven a la práctica, implica un trabajo que no se puede realizar con la periodicidad que proponen los textos , opinó.

Indicó que Múltiples lenguajes, también para primero, es una obra muy bella , pero incluye el lenguaje de señas, cuando los menores “aún no son alfabéticos y no pueden comparar el lenguaje de señas con el alfabeto. Son desfases preocupantes, porque el maestro podría decir ‘por ahora no voy a trabajar esos contenidos’”.

Indicó que los LTG deben ser materiales muy cuidados, en los que es muy importante que se perciba una coordinación . Subrayó que otro desafío para la escuela es que la NEM y sus materiales se lanzan prácticamente en el último año de este sexenio, y primero se nos dice que será gradual, que esta nueva propuesta arrancará sólo en los primeros grados y de pronto tenemos la familia completa de LTG renovados, lo que implica múltiples desafíos .

Garduño y Bravo coincidieron en que las escuelas también deberán resolver la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, incluida en la NEM, del codiseño curricular, porque es un proceso que implica tiempo y no basta con los Consejos Técnicos Escolares.