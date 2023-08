Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 10 de agosto de 2023, p. 5

Que la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicano sea presentada al Congreso es importante, pero por otro lado lo más relevante es que se pueda aprobar , expuso Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien sostuvo que no se cuenta con la representación necesaria en ambas cámaras para concretarla.