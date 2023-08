En realidad, se sostiene más de ese sentimiento de comunidad y de ese deseo de que las cosas sucedan, y no tanto porque haya una infraestructura que lo sostenga. Y esto me conmueve mucho, porque no nada más lo veo en mi trabajo, también lo observo cuando he ido a hacer colaboraciones con otras personas. Ahí está ese deseo de que las cosas sucedan, de que la música se grabe, de que se hagan los conciertos. se sostiene mucho de la buena voluntad de cada uno de nosotros.

Tú, en particular, has alcanzado un alto nivel de popularidad. Estás hasta arriba, y tu decir y tu cantar nunca han cedido a la dictadura del mercado.

Ay, eres muy generoso al pensar que está uno hasta arriba, porque siento que estamos aquí echándole montón entre todos. Sí ha habido una constante de no hacer nada que no quiera hacer, por ningún motivo. En realidad, cada paso que se ha dado ha sido con la absoluta convicción de que, en ese momento, es lo que se tiene que hacer. La gente que hace estrategia de mercado pensará que no soy la mejor estratega del mundo.

Y aun así sigues volando en diferentes y variadas rutas y proyectos. ¿Cómo le haces para diversificar tanto tu oferta artística?

No lo sé, fíjate. Supongo que es más como una necesidad. Más que una oferta, es una necesidad de explorar todos estos caminos. Como todo en la vida, cuando estás muy decidido y apasionado y entusiasmado con la idea de hacerlo, como que el entusiasmo contagia y se ve esta situación de diversificación. Pero te digo que es más por una necesidad. Me siento bien.

La voz de Iraida siempre nos aguarda para seducirnos con un murmullo, o con pequeñas ráfagas de viento, o con enormes y efímeros vendavales que nos lanzan un instante por los aires y nos regresan a la tierra y nos vuelven a lanzar y nos hacen sentir que bien vale la pena estar en este planeta. Salud.

