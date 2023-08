S

igue la farsa en el Frente Amplio para posicionar a La Innombrable como su candidata a la Presidencia de la República. Tal cual lo anticipó el ex senador Jorge Luis Preciado, antes de renunciar a casi 30 años de militancia en el PAN, el Frente dio a conocer a sus seleccionados que reunieron 150 mil o más firmas de apoyo: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes Rangel, Santiago Creel y Enrique de la Madrid. También Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y hasta el ex gobernador prófugo de Tamaulipas, que se registró por Zoom desde el lugar desconocido de Estados Unidos donde se supone que se encuentra. Eliminaron, y por tanto no les tocará premio de consolación en el Congreso, a Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez Félix, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo.

De acuerdo con la información que reveló el ex senador Preciado, a la sigiente etapa de la farsa eliminatoria sólo pasarían Beatriz, Santiago, Xóchitl, Francisco Javier, Silvano y Enrique. Baja el telón de la comedia y cuando vuelve a subir sólo quedarían Xóchitl, Creel y Paredes, y al final, el día 3 de septiembre, el Frente anunciará que La Innombrable será su abanderada en la campaña presidencial de 2024.

Así era el guion original, pero la tarde de ayer el Frente anunció un cambio: bajó a Aureoles, Mancera y García Cabeza de Vaca, por lo que en el siguiente episodio sólo figuran Paredes, Creel, De la Madrid y Xóchitl. El cambio no altera el resultado final: la efectiva será La Innombrable. Triste papel de comparsas están haciendo los que más polvo levantaron, Creel, Paredes y De la Madrid.

Qué sigue en Morena

Hay insomnios en las filas de Morena. Están por terminar los recorridos de promoción de las aspirantes a representar al partido y sus aliados en las elecciones presidenciales. Su último día de actividad será el 27 de este mes y un día después, el 28, arrancarán las encuestas, que terminarán el 3 de septiembre. El procesamiento de la información se realizará del 4 al 6 de del mismo mes. Esta última fecha será cuando conoceremos al ganador que se convertirá en el candidato de Morena para 2024. Las apuestas de la oposición siguen siendo de que habrá división después de conocer los resultados. La tarea de mantener la unidad corresponde al fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Veremos.