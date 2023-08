Acerca de los libros de texto

propósito de la polémica por los libros de texto de la SEP y las supuestas imprecisiones y omisiones en la información, es necesario resaltar que la educación básica en México contempla en todos los grados la impartición plena de las clases por parte de docentes y los libros de texto son una mera guía de temas que serán desahogados por los profesores de manera presencial. Ni en primaria ni en secundaria los estudiantes realizan un estudio independiente y autogestivo, por lo que no requieren que el material impreso concentre con minuciosos detalles todos los datos.

Lo que sí se está evidenciando con el tema es la profunda ignorancia que prevalece en varios sectores sociales al proferir con alarma y horror la palabra comunismo como si se tratara de algo perverso, cuando no tienen ni idea de lo que es esa doctrina. Por el contrario, los libros de texto son un buen material que por momentos invitan a reflexionar sobre la injusticia social que prevalece en el país y para que nos hagamos de conciencia de clase.

Antes de caer en la histeria y considerar ideas descabelladas y nazis como la quema de libros, habría que mirar con ojo crítico aquellas influencias mediáticas que sí están pudriendo la mentalidad de los niños y los jóvenes, como La Casa de los Famosos, La Rosa de Guadalupe, las telenovelas, los noticieros de Televisa, Tv Azteca y otros contenidos decadentes similares que se consumen libremente en muchas casas. De lo anterior nadie se espanta o se indigna.

Sam Fouilloux

¡Cuánto veneno! ¡Cuánta desesperación lanzan a la sociedad la gran mayoría de los medios de información masiva (con honrosas excepciones) como televisión, radio, prensa! En esta ocasión contra los libros de texto que distribuye la SEP en todas las escuelas llamadas de gobierno y más directamente contra de la 4T.

Quieren espantar al pueblo con el petate del muerto, en este caso particular con las palabras socialismo y comunismo. ¡Cuánta pobreza ideológica!, ¡cuánto atraso social!, y sobre todo cuánta falta de respeto muestran a la mayoría del pueblo, que no es ya el mismo de los años 60-70 del siglo pasado, cuando la gente del poder económico, los conservadores, junto con el alto clero acuñaron la frase: ¡Cristianismo sí, comunismo no!

En este tiempo estos grupos reaccionarios, conservadores, se equivocan totalmente, pues la mayoría de la sociedad está despierta, atenta a lo que sucede en nuestro país, ya no la marean con estos espantajos, como los que ahora lanzan los grupos reaccionarios poniendo al frente sus medios de información y sus jilgueros mediocres y vendidos, cada vez más desacreditados ante la opinión pública.