Periódico La Jornada

Jueves 10 de agosto de 2023, p. 8

Los Ángeles. Robbie Robertson, el principal guitarrista y compositor de The Band, quien en clásicos como The Weight, Up on Cripple Creek y The Night They Drove Old Dixie Down destiló la esencia y ayudó a revolucionar la música estadunidense, murió ayer a los 80 años.

Robertson falleció rodeado de su familia en Los Ángeles después de una larga enfermedad , informó el publicista Ray Costa en un comunicado.

Desde sus años como el magistral grupo de acompañamiento de Bob Dylan hasta su estrellato como representante de la comunidad y el virtuosismo clásico, The Band influyó profundamente en la música popular de las décadas de 1960 y 1970, primero al amplificar la transición polarizadora de Dylan, de artista folk a estrella de rock, y luego, absorbiendo las obras de éste y sus influencias para crear un nuevo sonido inmerso en el pasado estadunidense.