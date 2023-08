Armando G. Tejeda

Jueves 10 de agosto de 2023

Madrid. En el distrito madrileño de Chamberí se instalaron en las fachadas de algunos edificios una serie de pequeñas reproducciones en cartel de los cuadros de Joaquín Sorolla. Las obras elegidas fueron Paseo a la orilla del mar, Bajo el toldo, playa de Zarauz, Niñas en el mar, Autorretrato y Primer jardín de la Casa Sorolla.

Estas obras se apreciaron en las fachadas de la junta municipal de distrito, los centros de mayores Antonio Mingote y Santa Engracia y en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, situada precisamente en la glorieta Pintor Sorolla, que está a unos metros de su casa-museo.

La coordinadora del Centenario Sorolla, Acacia Sánchez, explicó que esta iniciativa afianzó la idea de que “Sorolla no sólo es un español universal o un valenciano universal, sino también un madrileño y un castizo del distrito de Chamberí. Quien no conozca la Casa Museo de Sorolla comete un error en su vida porque merece la pena. Como dijo Vicente Blasco Ibáñez: ‘Lo de Sorolla no es pintar, es robar a la naturaleza la luz y los colores’”.