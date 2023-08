Esos ejemplos suceden fuera de las pantallas, continúa Aldeco, “pero más grave aún son los datos que les damos a las redes sociales, y si combinamos ambas situaciones es muy fácil cometer delitos, porque hay quien va recopilando toda esa información sensible. No se trata de alejarse de las redes, sólo estar conscientes de qué se va a compartir.

“Como usuarios debemos de aprender los procesos de verificación cuando navegamos en Internet, revisar que los dominios estén asociados a empresas reales, estar alertas por si nos tratan de engañar para ejecutar archivos que tienen terminación .exe en lugar de .doc. Los primeros usualmente son los llamados troyanos (programa que se hace pasar por uno válido) que se instalan para robar datos. Nunca hagamos click a un .exe desconocido; se ejecutan principalmente en Windows; en una Mac o en sistema Linux no jalan. Leamos, dudemos, no le demos a todo sí.

“Es muy común que en los celulares se instalen troyanos cuando bajamos juegos o cuando por error damos clic en una página que tiene muchos anuncios y nos confundimos e instalamos otra cosa. También hay que estar pendientes a la hora de instalar aplicaciones, hay que revisar que efectivamente sea la que queremos y que es desarrollada por una empresa reconocida, porque también hay aplicaciones impostoras que no sólo roban información sensible, sino que usan los celulares como intermediario para otros ataques o hacen minas de criptomonedas en tu computadora, es muy común. Si tu computadora está lenta a lo mejor es porque alguien está usando tu procesador para sus fines.

Protección de sistemas operativos

“Los sistemas operativos iOS y Android tienen una opción que revisa que todas nuestras aplicaciones no estén haciendo cosas que no deben, aunque Android no tiene candados tan fuertes a la hora en que los desarrolladores suben aplicaciones a su tienda. Apple sí es muy estricto en su seguridad, lo cual no quiere decir que no se le pasen apps que contiene otras cosas, pero sucede menos.”

Por último, la investigadora propone que se evite en lo posible conectarse a redes de wifi gratuitas, “y mucho menos realizar ahí compras o transferencias bancarias. Sucede que si no tienen una contraseña para acceder a ellas, bajo ciertas circunstancias se puede ver el tráfico. Es decir, lo que mandas desde tu celular hacia el punto al que te conectas está en el aire, y cualquiera, con otro equipo, lo puede cachar y ver.