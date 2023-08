E

n el mundo existen dos modelos económicos, y no son comunismo y capitalismo. Existe el sistema que siguen los países cuya moneda tiene estatus de reserva y el modelo que siguen todos los demás. Esto podría parecer una insignificante diferencia, pero viene acompañado de una serie de consideraciones y de situaciones estructurales que obligan a los países a configurar sus economías de cierta manera. Aquellos que tienen moneda con estatus de reserva pueden manejar niveles de endeudamiento y déficits mucho mayores y al mismo tiempo pueden tener una balanza comercial negativa y su moneda puede fortalecerse. Aquellos que no tienen una moneda con ese estatus deben preocuparse por mantener niveles de endeudamiento bajo, gasto público y presupuestos balanceados, de lo contrario, su moneda se verá depreciada. Los ejemplos son claros: naciones de la Unión Europea, Japón y EU tienen deudas muy por encima de 100 por ciento de su PIB; en otros países, niveles superiores a 60 por ciento ya serían preocupantes.

¿Qué significa que una moneda sea de reserva? Significa que esa moneda es mantenida por bancos centrales de varios países en sus reservas y se usan para hacer pagos internacionales, pago de deuda, etcétera. El mejor ejemplo de esto es el dólar de Estados Unidos. En el comercio internacional, el dólar se usa de manera cotidiana, para liquidar transacciones entre países y/o empresas cuyas monedas de origen son distintas al dólar. Esto aumenta la demanda por dólares y lo vuelve la moneda más universal de todas. Como consecuencia, EU ha podido jugar algo totalmente diferente, literalmente imprime dinero de la nada y lo intercambia por bienes y servicios en el mundo. La dependencia y la necesidad global de dólares permite que EU haga eso y exporte gran parte de la inflación. Lo mismo pasa con Europa. El euro es la segunda moneda más usada como reserva en el orbe. La importancia de este estatus se vio recientemente durante la crisis energética europea. Pakistán simplemente no pudo competir con la impresora de dinero europea y así perdió gran cantidad de energéticos (gas y gasolinas), fertilizantes y alimentos. Pakistán en esta espiral terminó por agotar sus reservas internacionales y se vio totalmente aislada de los mercados internacionales.