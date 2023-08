Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 10

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, informó ayer que junto con la Cámara de Diputados analizarán cómo resolver el problema de que pueda haber dos congresos en agosto de 2024, toda vez que la reforma constitucional de 2014 establece que la próxima legislatura iniciará el primero de agosto, cuando la presente aún no habrá concluido su mandato. El morenista aseveró por otra parte que aún no hay un acuerdo en su bancada sobre quién será la próxima presidenta del Senado. Marybel Villegas y Ana Lilia Rivera aspiran al cargo y hay una tercera senadora propuesta, pero aún no ha externado su intención de participar en la elección.