Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 10

Cuernavaca, Mor., El gobernador de Morelos, Cuauh­témoc Blanco Bravo, negó tener nexos con la delincuencia organizada, como lo aseguró el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, y señaló que no es responsable de su detención.

Precisó que la aprehensión del funcionario fue porque la institución a su cargo cambió el dictamen médico forense de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, y cuyo cadáver fue hallado en el municipio de Tepoztlán.

Antes de su detención, Carmona Gándara afirmó que era un perseguido político del gobierno federal y del de la Ciudad de México; aseveró que lo iban a arrestar porque buscaban proteger a Blanco Bravo, por presuntos vínculos con dirigentes de organizaciones criminales que operan en la entidad.

Al respecto, el mandatario local declaró: “me han acusado de todo, y como siempre lo he dicho, ‘el que nada debe, nada teme’; yo no tengo nada qué esconder, nada que ver con la delincuencia organizada o desvíos de recursos y estoy en la mejor disposición de que me investiguen”.