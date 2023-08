Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 9

Frente a jóvenes simpatizantes en Iztapalapa, el petista Gerardo Fernández Noroña calificó ayer como un error la reciente reforma que permite que desde los 18 años se pueda aspirar a una diputación, ya que a esa edad no estás todavía con la claridad y la solidez suficiente .