Mireya Cuéllar y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 6

Tijuana, BC., A poco más de dos semanas de que termine el proceso interno para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, los aspirantes ignoran los detalles técnicos de las encuestas , afirmó Ricardo Monreal, quien exhortó a la dirigencia de Morena a convocar a representantes de los seis contendientes a reunirse para transparentar los detalles de los sondeos.

El ex gobernador de Zacatecas calificó, en conferencia de prensa en el municipio de Ensenada, de error grave y ente detonador de desconfianza, que no vale la pena y que no debemos profundizarlo que no se conozca cuáles serán las casas encuestadoras, el universo de participantes ni las secciones electorales que se incluirán en el proceso.