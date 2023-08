Néstor Jiménez e Israel Dávila

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 6

En una asamblea informativa que encabezó ayer en la alcaldía Gustavo A. Madero, Claudia Sheinbaum subió al templete a dos personas con máscaras de los ex presidentes Carlos Salinas y Vicente Fox. Ante la rechifla de los asistentes, la ex jefa de Gobierno señaló a quien traía la careta de Salinas y lo definió como el autor del neoliberalismo en México y quien privatizó empresas del Estado.

La aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación hizo un recuento de las obras y acciones de su administración y lo comparó con la gestión del perredista Miguel Ángel Mancera. ¿Se acuerdan del anterior jefe de Gobierno, cómo se llamaba y a qué se dedicaba? ¿Por qué antes no había becas para todos los niños y niñas? ¿Y por qué no se hacían cablebuses y trolebuses y no había autobuses en las redes de pasajeros? Se lo robaban , expresó.