Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 4

Como un posicionamiento retrograda de grupos de la ultraderecha, calificaron profesores e investigadores la intención de distintos gobiernos estatales de suspender la distribución de los libros de texto gratuitos del ciclo 2023-2024, lo que implica sostener posiciones feudales y oscurantistas .

En entrevistas por separado lamentaron que alumnos y docentes se conviertan en rehenes de una disputa político-electoral que pretende dejar sin una herramienta fundamental a millones de niños y miles de maestros, lo que tendría un efecto irreversible .

Óscar Cortés, profesor-investigador de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), destacó que el peor temor de la derecha política e intelectual es perder el control en el aula, por eso atacan los libros y descalifican un material que como todos, tiene errores, que es perfectible, pero que plantea una forma distinta de ver la educación, y eso es lo que quieren combatir a toda costa .

Destacó que si bien la Nueva Escuela Mexicana es una propuesta pedagógica que puede ser perfectible, al igual que los libros, esto no implica que los maestros, y quienes formamos a los futuros docentes frente a grupo en educación primaria, no estemos de acuerdo con ejes centrales, como el trabajo por proyectos, que no es una estrategia pedagógica nueva, por el contrario, incluso, está presente en la escuela mexicana desde hace 100 años .

Incrustados en el gobierno