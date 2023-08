¿P

uede una autoridad condenar a un ciudadano con base a lo que ella interpreta o cree que el acusado dijo, o en realidad la sanción debe sustentarse en lo que textualmente esa misma persona real y públicamente expresó? Se supone que esta última opción es la que debe ser el pilar de toda decisión y no la supuesta, imaginaria o interpretativa, pero como a esa autoridad de plano le importa un bledo en el caso de la censura presidencial la primera fue la decisiva, la impuesta.

No es gratuito que el castigado reclame: ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, con copia al Instituto Nacional Electoral, INE), la cual le atribuyó incurrir en violencia política género contra Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador condenó el desempeño de los magistrados por mentir, calumniar y actuar de manera falsaria. Cuestionó que alteraran sus dichos y deslizó: ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero, tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque los convertiría en mártires vivientes ( La Jornada, Alonso Urrutia y Georgina Saldierna).

Algo más: ojalá la gente pueda revisar el expediente, porque me acusan de ¡violencia política de género!, y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave , y detalló: “¿qué es lo que me acomodan, a ver, qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto: ‘fue elegida (Xóchitl Gálvez) por un grupo de hombres que la han impuesto’. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? Lo que dije fue: ‘no es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba’. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué mentira estoy expresando? ¿Qué, no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? (…). Miren lo que pusieron ellos, según esto dije: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’”.