Aunque tiene un gobierno de ultraderecha, Italia ha asestado un golpe a los banqueros privados: la primera ministra, Giorgia Meloni, estableció un impuestazo temporal . Se trata de un gravamen de 40 por ciento sobre los multimillonarios beneficios extra de los bancos en 2023. Así lo declaró el viceprimer ministro, Matteo Salvini, en una rueda de prensa en Roma, según informa Bloomberg. Como era de esperar, el sector financiero italiano y europeo se estremeció. Hacienda gravará el 40 por ciento del margen de interés neto, una medida de los ingresos que los bancos obtienen de la diferencia entre los tipos de interés de los préstamos y los de los depósitos. El gobierno de izquierda de la 4T ha cumplido su compromiso de no aumentar impuestos, ni siquiera lo hizo cuando cayó la recaudación fiscal por la pandemia. Sin embargo, es una buena idea la de Italia. Es enorme la diferencia entre la tasa de interés que cobran los bancos en tarjetas de crédito y la que pagan a los ahorradores.

ay un debate sobre las ventajas y desventajas de la revaluación del peso. Los mexicanos de las generaciones recientes han sufrido los efectos de las devaluaciones catastróficas de los malos gobiernos, principalmente del PRI. La moneda acumula una devaluación de 100 mil por ciento desde el sexenio de Luis Echeverría; con el presidente Miguel de la Madrid quedó hecha una desgracia. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entidad no gubernamental, ha realizado un estudio que toca aspectos no explorados del tema. Por un lado, dice, de mantenerse la apreciación del peso, el país asumiría un costo de 75 mil 555 millones de pesos, principalmente por menores ingresos petroleros. Asimismo, señala que, con información a junio, se ha observado una reducción de 31.3 por ciento respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, tanto en los ingresos de Pemex como del Fondo Mexicano del Petróleo . Si ese es el costo, resulta más tolerable que los daños de una devaluación.

Ombudsman social

Asunto: las preferencias

En los últimos días se han mostrado públicamente varias resoluciones del INE, el Tribunal Electoral y la SCJN. Qué bueno que todos los días se dieran a conocer públicamente sus resoluciones y los nombres de los magistrados que las emiten y las sancionan. Todo esto sería maravilloso y ya no me importaría lo que cobran mensualmente ni sus demás prerrogativas y prestaciones. Pero –siempre habrá un pero– solamente se han conocido las resoluciones de esos tres organismos independientes a favor de Xóchitl Gálvez y en contra de AMLO. Siendo así, y ya que únicamente trabajan, y resuelven a una velocidad endemoniada, lo que solicita la senadora, propongo que a todos esos funcionarios ya no se les pague con recursos del gobierno federal. Que el pago por sus servicios prestados sean cubiertos por la senadora y todo su grupo que le apoya. Al fin, dice ella, es una empresaria muy exitosa.

Lic. Marcos Celis Vázquez/CDMX

Twitterati

La elaboración de los libros de texto fue un trabajo gigantesco. Se puso como eje central la enseñanza y también lo colectivo. Ayer la conferencia de prensa que encabezó Leticia Ramírez fue muy buena y mostró que la 4T tiene un modelo educativo humanístico y de vanguardia.

@jgnaredo

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com