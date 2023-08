Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 23

Washington y Nueva York. Asesores de Donald Trump contemplaron provocar una crisis constitucional y desplegar fuerzas armadas para suprimir resistencia bajo una ley de 1792, a fin de mantener al entonces presidente en el poder después de la elección que perdió en 2020, con algunos observadores advirtiendo que los intentos de un golpe de Estado del ex mandatario siguen amenazando el orden democrático de Estados Unidos.

Analistas y comentaristas al evaluar la acusación criminal formal presentada contra el ex mandatario por sus esfuerzos para revertir los resultados de la elección la semana pasada, señalan que no sólo se contemplaron acciones para descarrilar el proceso electoral de 2020, sino que aún no se puede descartar la continuación de estos esfuerzos antidemocráticos en la contienda electoral de 2024.

Uno de los párrafos más escalofriantes en la acusación crminal que resaltó el columnista Jamelle Bouie, del New York Times, gira en torno a una conversación entre Jeffrey Clark, funcionario ultraconservador del Departamento de Justicia, que contra órdenes de su propio jefe, el entonces procurador general, quien se negaba a endosar la acusación de Trump de que había extenso fraude en la elección, se reunió secretamente con el abogado de la Casa Blanca Patrick Philbin el 3 de enero de 2021, 17 días antes de la transición de poder presidencial. Ahí discutieron estrategias para mantener a Trump en la Casa Blanca a pesar de los resultados electorales, y cuando Philbin comentó que habría disturbios en las calles de toda ciudad importante de Estados Unidos si se intentaba tal cosa, Clark le respondió: pues, por eso existe la Ley de Insurrección .

El columnista Bouie concluye que dado que “Trump consideró invocar la Ley de Insurrección –la cual autoriza el uso de fuerza militar para suprimir desórdenes civiles, insurrección o rebelión– para frenar las protestas que siguieron el asesinato de George Floyd por la policía”, es probable que si Trump hubiera robado el poder, muy bien podría haber intentado usar dicha legislación para suprimir las protestas y resistencia inevitables, lo cual podría haber matado a cientos (tal vez miles) de estadunidenses en el intento de asegurar su control ilegítimo de poder .

En medio de un golpe

No es sólo una versión hipotética de un columnista, y no es algo que sólo pertenece al pasado. La veterana columnista Maureen Dowd, también del New York Times, escribió sobre la última acusación criminal contra Trump, afirmando que “el hecho es que, estamos en medio de un golpe de Estado, no en un posgolpe. El ex presidente sigue estando en medio de su diabólico complot de ‘quien me librará de esta democracia entrometida’, esperando que sus oscuros caballeros saldrán a galope para completar la tarea”.

Incitar a la violencia para poder ordenar a las fuerzas militares restaurar la ley y el orden es una táctica bien conocida en el libro de jugadas de los golpes de Estado en el mundo, pero aquí en Estados Unidos había renuencia entre analistas a usar ese término, aunque los eventos del 6 de enero de 2021 con el asalto violento al Capitolio incitado por Trump para frenar la certificación final del voto empezaron a cambiar eso. Pero ahora hay cada vez más advertencias de que esos esfuerzos para incitar violencia con fines políticos podrían continuar más allá del 6 de enero, y que los juicios del ex presidente podrían contribuir a dicho esfuerzo.