En seis años, el ingreso mensual de las mujeres en México que se consideran indígenas o que son hablantes de alguna lengua indígena se incrementó 21.6 por ciento y el de los hombres 16.4 por ciento. No obstante, la brecha aún es amplía, pues pasó de un ingreso mensual de 2 mil 655 a 2 mil 893 pesos de 2016 a 2022, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Inegi se observa una reducción importante, aunque todavía muy incipiente, entre las brechas de hombres y mujeres.

Lo mismo entre un hombre indígena y no indígena, contra una mujer indígena contra un hombre que no es indígena. Se le llama cruce de variables y en la academia se le llama interseccionalidad. Así, en la ENIGH se observan algunas intersecciones entre variables de interés. En este caso las diferencias entre los hombres y las mujeres, según sus características étnicas, en particular la variable de si la persona se considera una persona indígena o si habla una lengua indígena.

Una importante variación destaca entre el grupo que tiene los menores ingresos, que serían las mujeres hablantes de una lengua indígena con relación a los hombres que no hablan una lengua indígena.

Las brechas de género en el ingreso también se enfatizaron según el nivel de escolaridad. Las mujeres con primaria completa percibieron, al mes, 2 mil 423 pesos menos que los hombres. Las mujeres con posgrado completo o incompleto ingresaron 10 mil 963 pesos menos que los hombres con el mismo nivel educativo.

La desigualdad se redujo entre los que tenían educación básica y superior o posgrado, pero siguen siendo importantes los retornos de escolaridad, la variable género y el sexo, pues para las mujeres hay menos retornos positivos, si la contrastamos con hombres. Las mujeres que tienen posgrado tienen mejores ingresos que las que no lo tienen.