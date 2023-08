Europa Press, Reuters y Redacción

Moody’s bajó la calificación crediticia de 10 bancos pequeños y medianos de Estados Unidos y dijo que podría hacerlo también con prestamistas de mayor tamaño como US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial.

Según Bloomberg, las entidades afectadas por el recorte fueron M&T Bank, Webster Financial, BOK Financial, Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners y Fulton Financial. En revisión a la baja se colocó a Northern Trust y Cullen/Frost Bankers.

Mientras que 11 prestamistas recibieron una perspectiva negativa, entre ellos: PNC Financial Services, Capital One Financial, Citizens Financial, Fifth Third Bancorp, Regions Financial, Ally Financial, Bank OZK y Huntington Bancshares.

La calificadora citó como preocupaciones el aumento de los costos de financiamiento, los posibles déficits de capital regulatorio y el aumento de riesgos vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales.

Explicó que hay riesgos relacionados con los tipos de interés y la gestión de activos y pasivos con implicaciones para la liquidez y el capital. En concreto, la agencia advirtió que la mayoría de los bancos regionales tienen un capital regulatorio comparativamente bajo en comparación con los más grandes y sus pares globales, lo que, en el entorno actual de tasas altas, hace a algunos bancos vulnerables a una pérdida de confianza de los inversores.