Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de agosto de 2023, p. 4

Nueva York. La editorial Simón & Schuster fue vendida a la firma de capital privado KKR, meses después de que una jueza federal bloqueara su compra por parte de la rival Penguin Random House ante temores de afectaciones a la competencia en la industria. Un ejecutivo de KKR calificó el acuerdo como una oportunidad de trabajar con una de las editoriales más efectivas .

El gigante de capital privado comprará Simon & Schuster por mil 620 millones de dólares en efectivo, dijo Paramount Global, la empresa matriz de la editorial histórica. Simón & Schuster operará como una entidad independiente, bajo el liderazgo del director general, Jonathan Karp.

Estamos encantados , dijo Karp el lunes. Seguiremos siendo una empresa independiente y no sólo seguiremos prosperando, sino que con la ayuda de KKR podemos llegar a ser aún más grandes.

Paramount, que el lunes pasado reportó una pérdida de 424 millones de dólares durante el trimestre anterior al 30 de junio, utilizará las ganancias de la venta para pagar deuda. El acuerdo está sujeto a la aprobación del gobierno, pero es poco probable que enfrente las objeciones planteadas con la oferta de Penguin Random House.

Simón & Schuster, cuyos autores incluyen a Stephen King, Colleen Hoover y Bob Woodward, es una de las llamadas cinco grandes de las editoriales de Nueva York, junto con Penguin Random House, HarperCollins Publishers, Hachette Book Group y Macmillan. HarperCollins, propiedad de News Corp de Rupert Murdoch, había expresado interés por comprar Simon & Schuster.

Simón & Schuster ha tenido ventas sólidas en los últimos dos años, incluso cuando el mercado del libro se ha enfriado. La editorial tiene previstos algunos de los lanzamientos de final de año más esperados, incluyendo las memorias de Britney Spears, The Woman In Me, y la biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson.