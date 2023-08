▲ Cosmogonía mazateca, pieza incluida en la muestra con la que también se conmemora hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Foto cortesía Cristal Mora

Con más de 10 años de trayectoria, Filogonio Naxín cuenta a La Jornada que no ha sido un camino fácil, en primer lugar porque hasta la fecha no domina completamente el español, no obstante de que estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pero, sobre todo, por los prejuicios, la discriminación y el racismo que, asegura, aún prevalecen en el medio.

Es algo que no se entiende, porque se supone que estamos en una actualidad en la que ya deberíamos compartir lo que somos: seres vivos. Pero siguen muy vigentes esos temas. Creo que tienen que ver con la educación. Dedicarse al arte y pertenecer a un pueblo originario es ser doblemente discriminado , señala el artista, quien aclara que su primera lengua es el mazateco, la segunda la pintura y la tercera el español.

Destaca que la pintura, al ser un lenguaje universal, le ha servido de refugio y plataforma para reflexionar sobre diversos aspectos de la vida y el comportamiento humanos.

“Mi obra es un cuestionamiento a lo humano; por ejemplo, a esa ignorancia que nos distingue, no la ignorancia de no saber, sino de sentirse superior o mejor a los otros. Es una obra en la que hay muchos colores y que aborda, desde mi cosmovisión, eso que somos: los colores de la naturaleza. No somos nadie para seguir tratando de dividir al ser humano, que si uno es verde, azul, rojo o negro; todos al final somos colores.