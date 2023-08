P

ascual Orozco tenía serias razones para estar enojado con Francisco I. Madero. ¿En qué lo afectó el triunfo de Madero? Orozco no pertenecía a ninguno de los tres grupos de privilegio en que se sustentaba el porfiriato: la alta burocracia, los operadores y gestores del gran capital trasnacional y la oligarquía terrateniente. En realidad eran tres grupos distintos y uno solo verdadero: por ejemplo, Enrique Creel fue embajador en Washington, secretario de Relaciones Exteriores y gobernador de Chihuahua; accionista y gestor de la American Smelting and Refining Co, y propietario de 600 mil hectáreas en el desierto de Chihuahua (productores de muy valioso caucho natural, de cuyo trust exportador, la International Rubber Co, casualmente también era gestor y accionista). Por ejemplo, Olegario Molina fue gobernador de Yucatán y secretario de Fomento; accionista y gestor de la International Harvester Co, que monopolizaba la comercialización del henequén, el oro verde de Yucatán; y casualmente, dueño de grandes plantaciones henequeneras. Etcétera.

Algunos siguen creyendo que la revolución maderista no tocó a esos privilegiados. ¡Qué error! Casi la totalidad de los secretarios de Estado, gobernadores, jefes políticos y presidentes municipales fueron remplazados en 1911; los diputados federales y locales en 1912; muchos de los generales con intereses políticos fueron pasados a retiro y sus posiciones ocupadas por militares egresados del Colegio Militar; y la policía social, los temidos Rurales, fueron gradualmente remplazados por fuerzas maderistas. Sólo permanecieron intactos la Cámara de Senadores y la Suprema Corte. Al perder sus cargos perdieron casi toda su capacidad de gestión en favor de los intereses económicos imperialistas, y a lo largo de 1912 esos trusts, particularmente los petroleros y los mineros, vieron cómo se reducían sus privilegios y exenciones fiscales, por lo que los embajadores de Estados Unidos y Gran Bretaña se convirtieron en activos agentes antimaderistas.

Los latifundistas no se vieron afectados directamente por el gobierno, pero culpaban a Madero del caos , pues en 1912 se multiplicaron las recuperaciones de tierras por la fuerza armada de los campesinos. Ese año, Madero encargó al diputado Luis Cabrera la redacción de una ley agraria que declararía de utilidad pública nacional la reconstitución y dotación de ejidos para los pueblos y facultaría al Ejecutivo para expropiar a los latifundistas los terrenos necesarios para reconstituir los ejidos o dotar a los pueblos. Dicha ley estaba discutiéndose al momento del cuartelazo de Huerta.

Pero Pascual Orozco a ninguno de esos grupos. De hecho, debía toda su popularidad y su posición de poder militar a la revolución maderista. ¿Por qué entonces estaba tan enojado? Porque el maderismo no colmó sus ambiciones personales, pues al destacar como el más importante jefe militar en los brevísimos seis meses que bastaron para que la revolución desbordara al ejército porfirista, se creía con derecho a las más altas recompensas, empezando por el gobierno de Chihuahua. Al no obtenerlo, se sintió maltratado y desplazado. Es cierto que en su precampaña fallida (ni siquiera tenía la edad mínima para ser gobernador) la prensa maderista lo atacó con saña desmedida e innecesaria. Pero su agravio real es ese: la insatisfacción de sus ambiciones políticas personales (su segundo al mando, el coronel Francisco Villa, aceptó retirarse a la vida privada y se mantuvo leal a Madero).