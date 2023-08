Luego de que el ex senador Jorge Luis Preciado señaló irregularidades en el proceso y lo calificó de farsa , ya que no se ven las firmas que registró en la plataforma, Herrero reconoció que es posible registrar múltiples apoyos o simpatías porque hay a quienes se les hace fácil conseguir una base de datos, en las que tiene nombres y clave de elector, pero no a la persona y meten cualquier fotografía .

En entrevista, el también ex director del Registro Federal de Electores aclaró que las cifras dadas a conocer por distintos aspirantes aún no son validadas, y hay procesos de información pendientes. No hemos acabado, de hecho solicitamos no dar avances parciales porque, como sucede en cualquier procedimiento de esta naturaleza, habrá información que no va a proceder .

Expuso que no existe un estimado de cuántas firmas o registros han sido rechazados, ya que se acordó no dar información hasta concluir el periodo de recolección de firmas, además, de que hay una lógica que no ha sido comprendida: ésta no es una carrera de quién ganó más simpatías, simplemente es un requisito llegar a 150 mil .

–¿Darán a conocer los datos completos con la cantidad de registros rechazados al final del proceso?

–No. Lo que vamos a dar a conocer es quiénes cumplieron el requisito.

El miércoles se darán a conocer a los aspirantes que presentaron las 150 mil firmas, quienes el próximo jueves participarán en un foro de debate. Tras ello, se realizará una encuesta, de la cual avanzarán los tres perfiles con mayor respaldo.