Georgina Saldierna y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 8 de agosto de 2023, p. 10

En la recta final del periodo para que los aspirantes del proceso interno del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) presenten las 150 mil firmas que se establecieron como requisito para avanzar a la siguiente fase, las denuncias de irregularidades y reproches dentro del bloque opositor se incrementaron.

Por la mañana, el ex senador Jorge Luis Preciado acusó que es una farsa el proceso del Frente para definir al candidato presidencial de la oposición, ya que las dirigencias de los partidos ya decidieron que la abanderada será Xóchitl Gálvez y están manipulando el mecanismo para que ello ocurra.

Más tarde, Gálvez respondió que a mí nadie me ha dicho que soy la candidata; si no, no estuviera en chinga en todos lados . Aunque consideró que Preciado es necesario dentro del Frente, reprochó: Otra vez, un hombre descalificando el trabajo de una mujer .

Desde el PRI también hubo réplicas a Preciado, quien además anunció su renuncia a su militancia en el PAN. Para la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, primero hay que preguntarle cuántos apoyos lleva y entonces se sabrán las verdaderas razones por las que se retira. Defendió que el proceso puede tener errores, pero no son intencionales ni hay dados carga-dos, puntualizó.

Durante una conferencia de prensa, Preciado se quejó del mal funcionamiento de la plataforma digital utilizada para el registro de los apoyos a los aspirantes presidenciales y adelantó que impugnará el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de reiterar que ya juntó las 150 mil firmas de respaldo para continuar a la segunda fase, acusó que no aparecen en la plataforma los registros a su favor, por lo que ha solicitado, sin éxito, una respuesta de la empresa. Tras ello acudió a las oficinas del partido, donde aseguró que Marko Cortés le dijo que Gálvez sería la candidata presidencial y si quería obtener algún puesto, se sumara a su campaña. Reveló que previamente le pidieron que abandonara la contienda a cambio de una diputación.