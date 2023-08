Néstor Jiménez

Martes 8 de agosto de 2023, p. 9

Marcelo Ebrard rechazó que su propuesta para lanzar un pasaporte violeta sea una copia del salario rosa del gobierno mexiquense, ya que no se trata de una medida aislada , sino de impulsar los derechos de las mujeres como base de la próxima etapa de la Cuarta Transformación.

El ex canciller también descartó que las propuestas que ha presentado, como la de salud y seguridad, tengan consecuencias ante las autoridades electorales. Creo que el compartir ideas no es punible todavía en México. Entonces no, no tengo temor en ese sentido , agregó.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, afirmó que las simpatizantes le han pedido que se generen nuevas posibilidades para las mujeres, de lo cual surgió la estrategia que plantea. “Por ahí vi que me decían: ‘Esto es como el salario rosa’. No, a ver, esto es un cambio de época, no es una medida aislada”.

Recalcó que el modelo que tomó como base para el pasaporte violeta es el que aplica el actual gobierno de Baja California.