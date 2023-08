Más adelante se le señaló:

–Pero sí eran puros hombres.

–Sí, pero, pues, son ellos, o sea. ‘La van a utilizar para engañar al pueblo’, esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije: ‘Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo’. ¿Dónde está la violencia de género? ‘Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías’. ¿Estoy mintiendo? ‘Pero la gente ya no se va a dejar engañar’.

Ratificó que el bloque conservador quiere volver a engañar e hizo difundir la entrevista en la que el ex presidente Vicente Fox se pronuncia porque Gálvez termine con los apoyos sociales y apuntó: “‘Es que la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox’. ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? (...) Claro, estoy hablando en términos políticos”.

También criticó que se le atribuyera haber dicho “‘Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando’. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan”, y mencionó que en su momento habló de forma genérica.

–¿Y qué va a hacer?

–Nada, ya no voy a hablar, nada más que ustedes… ¿para qué me preguntas? O sea, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre. Y ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora. No sé si decir ‘señora’ también...