También expuso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunieron y resolvieron que no se podía juzgar a Carmona si no hay un proceso de desafuero. Calificó esa decisión como muy extraña. Ojalá en la Corte informen, expliquen ¿o es pura casualidad? , señaló irónico.

Resaltó que, por las reacciones de personajes políticos y comunicadores ante la aprehensión, queda en evidencia de que hay de por medio mucho influyentismo . Si hay un presunto delito se debe actuar, señaló. No somos tapadera de nadie .

El presidente dijo tener información del caso, por lo cual expuso que el funcionario participó o al menos incurrió en omisiones o protegió a alguien, en el hecho del cual deriva la imputación: la aparición en Morelos del cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, víctima de feminicidio en la Ciudad de México el año pasado.

Pero Carmona va a tener la posibilidad de defenderse, añadió el mandatario y dijo que no conoce al fiscal de Morelos.